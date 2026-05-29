ロックギタリスト SAKIのソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』のジャケット写真と収録内容が公開された。本作は6月24日にリリースされる。 （関連：スーパーギタリスト・高中正義が魅せた言語を超える音楽と圧巻のパフォーマンスワールドツアー東京公演） SAKIは、Mary's BloodおよびNEMOPHILAのリードギタリストとして活動し、現在はソロギタリスト、Like-an-A