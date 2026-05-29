SEVENTEENのTHE 8とVERNONが新ユニット V8 （SEVENTEEN）を結成。1stアルバムを6月29日にリリースする。 （関連：SEVENTEEN、Hey! Say! JUMP、FANTASTICS、Number_i……飛躍の年を締めくくるボーイズグループ勢の大型ライブ） V8は、THE 8の“8”とVERNONの“V”を組み合わせた名前。強力な加速を生み出す8気筒エンジンのように、独創的な感覚を動力として絶えず疾走する2人の推進力を表現したと、PLEDIS