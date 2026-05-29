SEVENTEENのTHE 8とVERNONが新ユニット V8 （SEVENTEEN）を結成。1stアルバムを6月29日にリリースする。

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V8は、THE 8の“8”とVERNONの“V”を組み合わせた名前。強力な加速を生み出す8気筒エンジンのように、独創的な感覚を動力として絶えず疾走する2人の推進力を表現したと、PLEDIS Entertainmentは説明している。

SNSには、日常の至る所に溶け込んだ『V8』の文字や、『V』『8』の形をしたハンドサインを収めた写真が公開。4月27日から約1カ月間行われた『V8 HUNT』チャレンジによるもので、同名の商標から本の一節、街中の看板に至るまで、V8への期待感がチャレンジへの参加につながっている。

あわせて、V8はアルバム発売後に単独公演を開催。7月11～12日に京畿道高陽市のKINTEX第1展示場1ホール、18～19日に香港のアジアワールド・エキスポホール10にて『2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE』が行われる。28日に公開されたポスターはタイポグラフィーを活用したデザインで、シンプルながら粗い質感から、ユニットならではの独特なエネルギーが感じられるものとなっている。

THE 8とVERNONはこれまで、SEVENTEENとしての活動に加え、個人の創作活動でも実績を重ねてきた。THE 8は2024年にリリースした中国EP『STARDUST』をはじめ、様々なジャンルのソロ曲を発表しているほか、音楽と現代舞踊を融合させたアートフィルムシリーズ『THE 8 Contemporary ART』を通じて芸術的スペクトルを広げてきた。

VERNONはSEVENTEEN以外でも、ユギョム、ボムジュ、ドランク・タイガーなど様々なアーティストの楽曲制作に参加し、2024年には韓国音楽著作権協会の正会員に昇格。昨年はレコーディングアカデミーの投票会員にも加わった。2022年には、自身が作詞作曲に参加したミックステープ『Black Eye』を発表している。

（文=リアルサウンド編集部）