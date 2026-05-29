トラベレックスジャパンは、「トラベレックス」を5月28日にリニューアルオープンした。従来は国際線出発ロビーにあったものを移転した。米ドル、ユーロ、英ポンド、中国元、香港ドル、韓国ウォン、ベトナムドン、フィリピンペソなど30通貨以上を取り扱う。外貨は日本発行のクレジットカードで購入できる。海外専用プリペイドカード「トラベレックスマネーカード」を店頭で即日発行する。事前に入金した金額の範囲内でMastercard加