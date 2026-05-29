1881年、セイコーの創業者である服部金太郎が東京の木挽町（こびきちょう ※現在の銀座東部）に、現在のセイコーグループのルーツとなる「服部時計店」を創業してから今年で145年。セイコーの創業145年を記念して今年の2月に発売された“ゴールド”をアクセントカラーにした4種の限定モデルに続き、6月10日（一部7月10日）より、またテーマの異なる創業145周年記念モデルが登場！1960年代に制定され、時代に磨かれながら現代も受け