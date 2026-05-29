全日本海員福祉センター(JSS)は、「第37回 マリナーズ・アイ展」(写真)ならびに「第41回 日本の海洋画展」(絵画)を、8月5日〜8月11日の期間中、東京都台東区の東京都美術館 ロビー階 第2展示室にて開催する。入場無料。同展覧会は、全日本海員福祉センターの海事思想普及事業として、国土交通省をはじめとした後援と関係海事団体の協賛を得て開催。作品を通じて海の恩恵やそこに働く人たちへの理解を深めてほしいという願いを込め