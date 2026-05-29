センスと精悍な顔つきで、デビュー後瞬く間に人気になり活躍を続ける安齊勇馬選手に、今まで語る機会のなかった美容面を深掘りします。お風呂上がりは、化粧水をつま先まで全身に使います── 今回、肌と髪の特集にご登場いただいたわけですが…。もともと肌も髪もあんまり強いほうじゃないんです。ストレスもすぐ肌に出ちゃうし、プロレスのマットが結構汚れているんで、それで肌荒れしちゃうことも多くて。痒くて夜中に無意識に