決定まで残り1ヶ月。2030年を目途に、千葉県鎌ヶ谷市を拠点にしている2軍を北海道内に移転させることを決定した北海道日本ハムファイターズ。球団は現在、1軍本拠地の北広島市近郊である江別市、恵庭市、苫小牧市の3つの市と情報交換を進めているという。球団は6月には移転先を決定するとしていて、各市では誘致活動が活発化している。1997年に開業した鎌ヶ谷スタジアムや室内練習場などの施設が老朽化する中、球団は対応策を検討