未来まち計画機構（事務局：COMMON）は5月30日・31日の2日間、全国各地の一次産業・地域素材・食文化の魅力を発信するイベント「日本の素材甲子園 静岡大会」を、静岡県静岡市の駿府城公園 紅葉山庭園前広場にて開催します。■あなたの一票で日本一の素材が決まる！同大会は、全国各地の“素材”をテーマに、来場者が食べて、見て、触れて、楽しみながら地域の魅力に出会う参加型イベントです。会場には、素材エリア、キッチンカー