LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）やIVE（アイヴ）のREI（レイ）ら、K-POPグループの日本人メンバーが続々HALCALI（ハルカリ）の「おつかれSUMMER」のダンスチャレンジに挑戦し、話題を集めている。 【動画】LE SSERAFIMサクラ、IVEレイ、NCT WISH…可愛すぎる「おつかれSUMMER」チャレンジ①～④ ■LE SSERAFIMサクラ＆IVEレイが可愛すぎる「おつかれSUMMER」チャレンジ！ 「おつ