カタール航空は、アフリカ路線の運航再開と増便を順次実施する。6月16日からドーハ〜セーシェル線を週4往復、ドーハ〜キガリ線を週2往復、7月1日からはドーハ〜マラケシュ線を1日1往復で再開する。さらに既存路線では、ドーハ〜アレクサンドリア・ダルエスサラーム・ルサカ〜ハラレ・マプト〜ダーバン線を最大週7往復、ドーハ〜カイロを最大週35往復、ドーハ〜ケープタウンを最大週10往復、それぞれ増便する。7月2日からはドーハ〜