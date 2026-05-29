Aさん（40代女性）は通勤途中の公園で、弱った子猫を見つけます。その日は気になりつつも通り過ぎましたが、翌日もう一度様子を見に行くと、子猫はさらにぐったりとしていました。Aさんは子猫を放っておくことができず、自宅に連れて帰り保護するのでした。【写真】真夏のマンションに猫を置き去り退去ミルクを与え、動物病院にも連れていき、ようやく元気を取り戻してきた子猫。しかし後日、猫のことを知人に話していたら「勝手に