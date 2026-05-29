5月23日、代々木公園で開かれた「ラオスフェスティバル2026」の開会式に出席された愛子さま。ラオス副首相夫人からこのイベントに合わせて贈られた淡い緑色の民族衣装を身にまとい、テープカットに臨まれた。この日、会場で取材した皇室担当記者は、あるアナウンスが印象に残ったという。「開会式が始まる前に、『愛子さまのご入退場時は着席のままでいるように』と指示するアナウンスが、日本語と英語で3回ほど入念に繰り返されて