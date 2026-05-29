◇UFCファイトナイト・マカオ朝倉海ーキャメロン・スモザーマン（2026年5月30日マカオ）世界最高峰の格闘技団体「UFC」は、29日に「UFCファイトナイト・マカオ」の前日計量を実施。UFC初勝利を目指す元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JTT）が計量を一発クリアした。UFC初勝利を狙う海は135.5ポンド（約61.46キロ）で一発クリアするとガッツポーズをした。対戦相手のキャメロン・スモザーマン（米国）も一発パス。体重計の