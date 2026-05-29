◇UFCファイトナイト・マカオ 朝倉海ーキャメロン・スモザーマン（2026年5月30日 マカオ）

世界最高峰の格闘技団体「UFC」は、29日に「UFCファイトナイト・マカオ」の前日計量を実施。UFC初勝利を目指す元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JTT）が計量を一発クリアした。

UFC初勝利を狙う海は135.5ポンド（約61.46キロ）で一発クリアするとガッツポーズをした。対戦相手のキャメロン・スモザーマン（米国）も一発パス。体重計の上で両腕を広げるポーズを見せた。

昨年8月16日（日本時間17日）に開催された世界最高峰の格闘技団体「UFC319」で、UFCフライ級2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦した海。しかし結果は2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。

その後、UFC上海PIでパフォーマンステストなどさまざまなものを計測。その結果、適性階級は「バンタム級」と分かったため、階級転向を決意した。海にとっては負けられない一戦。「バンタムに戻して1戦目。進化した姿をみせます」と意気込んでいた。