とちぎテレビ 那須地域で新しい産業を生み出そうという起業家らによる交流イベントが１５・１６日、那須町で開かれ参加者が意見を交わしました。 イベントを開いたのは那須地域を舞台に新しい技術やビジネスの実証に取り組む「ナスコンバレー協議会」と起業家の育成などを進める「栃木イノベーションベース」です。 ２つの団体に参加する経営者や行政の担当者などおよそ１００人が出席し、「ここから