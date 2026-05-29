兄弟が、かつて両親が殺害された事件の真相を追う金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）。これまで本心を隠し、兄として事件を追い続けてきた真（岡田将生）が、「本当は父ちゃんみたいに作る仕事がしたかった」と涙を流すシーンは、第6話最大のハイライトとなった。その絞り出すような本音が視聴者の涙を誘うと同時に、画面を異様な緊張感で支配したのが、渡辺真起子演じる福祉健康課の職員・秦野小夜子の存在であ