©ABCテレビ 5月30日（土）の「朝だ！生です旅サラダ」は、5月31日(日)に最終回を迎えるドラマ「エラー」（毎週日曜よる10時15分から放送）でW主演を務める俳優・志田未来がスタジオに生出演！ 初夏の石川県・金沢市で美味しいものとかわいいものを巡るリフレッシュ女子旅へと出かける。 「ドラマの撮影も終わったので…」金沢でドラマ撮影後の“食欲解放”宣言！？ 旅の始まりは、金沢と言えばの「鼓門」。志田