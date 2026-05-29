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5月30日（土）の「朝だ！生です旅サラダ」は、5月31日(日)に最終回を迎えるドラマ「エラー」（毎週日曜よる10時15分から放送）でW主演を務める俳優・志田未来がスタジオに生出演！ 初夏の石川県・金沢市で美味しいものとかわいいものを巡るリフレッシュ女子旅へと出かける。



「ドラマの撮影も終わったので…」金沢でドラマ撮影後の“食欲解放”宣言！？

旅の始まりは、金沢と言えばの「鼓門」。志田は「ドラマの撮影も終わったので、いっぱい食べて食欲を解放したいと思います！」と満面の笑みで旅の意気込みを語る。

早速、市内のおにぎり屋さんへ。「朝は絶対お米派なのでぴったり！」と喜ぶ志田は、魅力的なメニューを前に選びきれず、3つのおにぎりを豪快にゲット！ 続いて向かったのは、人気観光地・ひがし茶屋街。お麩の専門店で生麩饅頭に感激するやいなや、お次は能登栗を使ったスイーツのお店へ。「母と京都で食べて以来モンブランにドハマりしているんです」という志田、一口食べると衝撃的な美味しさに目を見開き「おいしい～！ダイレクトに”栗”って感じ！」と濃厚な味に大興奮！ さらに食べ進め、中に大きな栗が丸ごと入っているのを見つけると「豪華すぎるよ…」と一口でいただき、食欲解放の目標は順調に達成…？



「息ができない…」繊細すぎる金箔体験＆松尾芭蕉も愛した山中温泉へ

お腹を満たした後は「金沢と言えば金箔ですもんね！」と金箔の製造・加工を行う会社へ。眩いばかりの「金箔の間」や製造工程を見学し、職人技である「箔移し」に志田も挑戦！ しかし、あまりに繊細な金箔を前に「息ができない…う、動けなくなりました…」と、思わずフリーズ！ 極限状態の中、志田は無事成功できるのか！？

夜は松尾芭蕉も愛したという山中温泉の宿へ。鶴仙渓を一望できる客室、そして風情溢れる露天風呂に「最高すぎますね」とウキウキ。お楽しみの夕食は、北陸の旬の野菜や海の幸、能登牛、さらには温泉水で炊いたご飯が並ぶ豪華な懐石コース。メインの「のどぐろ」を口に運ぶと、「うまみが”ぎゅっ”ではなく、”ぎゅう～！”としてるんです！」と身振りを加えながら力説するお茶目な一幕も。

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訪れるのは3回目！ 話題の21世紀美術館で映え写真に挑戦！

2日目は、今回で訪れるのは3回目だという、大好きな「金沢21世紀美術館」へ。「かわいい写真スポットがいっぱいあるイメージなので、沢山撮れたらいいな」と意気込む。

同館の建築設計も手掛けた建築家ユニットがデザインした通称「ラビットチェア」が並ぶエリアでは、椅子をじっくり観察し「今まで気づかなかったけど…」とアートの奥深さにびっくり。うさぎ耳のような椅子に座ってポーズを決め、お茶目な写真撮影を楽しむ。

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さらに、同館を代表する人気作品「スイミング・プール」では、水面の下へと入り込む不思議な空間へ。見上げる青空と揺らめく水光の美しさに「うわぁ～綺麗！すごいすごい！」と大はしゃぎ。大満喫の志田は「前回来た時よりもさらに知識が深まりました。また絶対来たい！」と、すっかり現代アートの虜に。



金沢最古の神社でガチすぎる“推し活”参拝！ 志田が推しているのは…？

続いて訪れたのは、金沢最古の歴史を持ち、縁結びで知られる石浦神社。志田が「絶対に来たかった」というこの場所は、「全48色、色とりどりのお守りが有名」で昨今は推しカラーのお守りを求めて全国から参拝客が集まる聖地。実は志田、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの大ファン！「大好きな松本かれんさんカラーのお守りを買って帰りたいんです！」と、ベビーピンクのかわいいお守りを探す。

旅の締めくくりは、能登牛のハンバーグが人気のレストランへ。「子どもの頃は、外食となるとハンバーグを食べにいってました。私、ドーンとしたガッツリ飯が好きなんです」と、自身の“わんぱく舌”を告白。絶品ハンバーグを堪能し、1泊2日の石川旅を締めくくる。

心もお腹も完全解放！ 志田未来のチャーミングな魅力が詰まった石川旅となった。



志田未来 コメント

今回、金沢への旅を選ばせていただきました！久しぶりに大好きな街を訪れることができて、とても嬉しかったです。前回金沢に伺った時は家族旅行で大雨だったのですが、今回は青空に恵まれて、気持ちよく巡ることができました。能登牛やモンブランなど美味しいものもたくさん味わえて幸せでしたし、これまで知らなかった金沢の新しい魅力にも出会えて、大満足の旅になりました。改めて、何度でも訪れたくなる素敵な場所だなと感じました！

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「朝だ！生です旅サラダ」

2026年5月30日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列24局で全国ネット放送中

公式HP：https://tsplus.asahi.co.jp/tsalad/

【出演】

松下奈緒、藤木直人、勝俣州和

中継・・・茺田崇裕

進行・・・大仁田美咲(ABCテレビアナウンサー)

ゲスト・・・志田未来



ドラマ「エラー」番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット毎週日曜よる10時15分から放送

（放送終了後、TVerで見逃し配信）

公式HP：https://www.asahi.co.jp/drama_error/