今年4月に「上方漫才大賞」を受賞したザ・ぼんちの里見まさとが、“匂わせ疑惑”でまさかの謝罪をする一幕があった。 【TVer】後輩からの“吊し上げ”でレジェンド漫才師が大困惑！？ 第61回上方漫才大賞で45年ぶり2度目となる大賞を受賞したザ・ぼんち。番組で受賞時の裏話が語られる中、同じく大賞の受賞経験のある笑い飯・西田幸治が、ザ・ぼんちに関する“ある暴露”をした。 「上方漫才大賞って（大賞を獲ったことを