桜田ひより（２３）と木戸大聖（２９）のＷ主演映画「モブ子の恋」（６月５日公開）の公開直前イベントが２５日に東京都内で行われ、共演の唐田えりか（２８）が出席した。１６９ｃｍの長身にシルバーのピンヒールをはいて登壇した。インナーを見せる薄グリーンのレーストップスをはおり、細身のグレーのパンツスタイル。足の長さが際立つ、スタイリッシュなコーデで魅了した。今クールは、フジテレビ系「１０２回目のプロポ