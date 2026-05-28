動的能力の領域を拡大した1つ上の仕様アストン マーティンが推し進める事業プランは、2024年に現CEOのエイドリアン・ホールマーク氏が立案したもの。少ない投資で多くの成果を得るべく、既存モデルの付加価値向上や、ヴィクターやヴァラーなど、超希少モデルの提供が重要視されている。【画像】20ps増しV8ツインターボアストン マーティン DB12 S珠玉の上級グランドツアラーたち全173枚その方針の中で誕生しているのが、DBX