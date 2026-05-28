ツインズ戦の6回に四球で出塁→直後に盗塁成功【MLB】Wソックス 15ー2 ツインズ（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。6回に今季55試合目にして初となる二盗に成功した。地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の実況席からは“意外な能力”に目を丸くしていた。8-1と大量リードで迎えた6回、村上は先頭打者として左前