（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は27日、米国の対台湾窓口機関、米国在台協会（AIT）が台北市内で開催した、米国独立250年の記念レセプションに出席した。台米は太平洋を隔てているものの、民主主義や自由といった共通の理念が双方の友情をより緊密なものにしているとし、協力関係を今後より深化、強化できることに期待していると話した。レセプションには総統諮問機関・国家安全会議の呉〓燮（ごしょうしょう）秘書長や