音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」が２８日、都内で行われたアクションゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ発表会に出席した。チーム対戦型アクションゲームの「オーバーウォッチ」が新シーズンを迎え、ＹＯＡＳＯＢＩとコラボするというもの。ゲーム内でＹＯＡＳＯＢＩならではの世界観を楽しめるという。Ａｙａｓｅとｉｋｕｒａはゲームの世界観である近未来をイメージした衣装で登場。Ｉｋｕｒａは今回のコラボに「今回、