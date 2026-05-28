金沢市に住む70代の女性が、警察官をかたる男から「無実を主張するならお金の番号を調べる必要がある」などと言われ、時価およそ1200万円分の暗号資産をだましとられる詐欺被害がありました。警察によりますと、4月21日、金沢市に住む70代女性の自宅の固定電話に警察官を名乗る男から電話があり、「マネーロンダリングをした男があなたから銀行口座を購入したと話している。あなたも共犯者なので、無実を主張するなら銀行口座に入