新潟刑務所で5月27日、80代の男性受刑者が意識不明の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は不明で今後詳しく調べることにしています。 死亡したのは去年2月に入所した80代の男性受刑者です。 新潟刑務所によりますと、5月27日午前3時半ごろ、巡回中の職員が共同室の中で布団が敷かれ定められた就寝位置ではない場所で横になった男性受刑者を発見し、意識がないことを確認。 男性受刑者は部屋に1人で収容