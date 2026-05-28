5月26日、知人を殺害する目的で包丁を隠し持ち、殺人の予備をした疑いで上越市に住む男が逮捕されました。 殺人予備の疑いで逮捕されたのは、上越市南新町に住む無職の男(78)です。 男は、5月25日の午後7時半から午後9時頃まで、上越市内で知人を殺害しようと、包丁を隠し持って殺人の予備をした疑いがもたれています。 警察によりますと、25日の日中に「刃物をもっていたので誰かを殺すのではないか」という関係者からの通報で