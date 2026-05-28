鹿児島・日置市で、5月に入りサルの目撃情報が26件にのぼっている。サルに飛びかかられた住民が腕にケガをしたほか、ネコが襲われる被害も出ていて、市は注意を呼びかけている。住民やネコが襲われる被害も19日、カメラが捉えたのは、住宅の縁側で毛づくろいをするサル。カメラを向けても見向きもしない。この映像が撮影された、鹿児島・日置市では5月に入り、サル1匹を目撃したとの情報が相次いでおり、これまで26件にのぼってい