とんかつ専門店「かつや」は、2026年5月28日から31日までの4日間限定で、人気5品がどれでも税抜150円引きになる「感謝祭」を開催します。お得におなかいっぱいになれる4日間対象メニューと感謝祭価格は以下の通りです。・カツ丼（竹）120gロース定番のおいしさを楽しめる「かつや」のカツ丼です。通常価格869円のところ、期間中は704円に。お弁当は691円です。・ソースカツ丼（竹）120gロース特製ソースがクセになるカツ丼です。通