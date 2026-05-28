【かつや】カツ丼、カツカレーなど人気5品が税抜150円引き！テイクアウトも対象のお得な「感謝祭」は5月31日まで。
とんかつ専門店「かつや」は、2026年5月28日から31日までの4日間限定で、人気5品がどれでも税抜150円引きになる「感謝祭」を開催します。
お得におなかいっぱいになれる4日間
対象メニューと感謝祭価格は以下の通りです。
・カツ丼（竹）120gロース
定番のおいしさを楽しめる「かつや」のカツ丼です。
通常価格869円のところ、期間中は704円に。お弁当は691円です。
・ソースカツ丼（竹）120gロース
特製ソースがクセになるカツ丼です。
通常価格869円のところ、期間中は704円に。お弁当は691円です。
・ロースカツ定食 120gロース／ご飯・とん汁（小）
サクサクやわらかなとんかつをシンプルに味わえるセットです。
通常価格913円のところ、期間中は748円に。お弁当は734円です。
・おろしカツ定食 120gロース／ご飯・とん汁（小）
暑い時期に、さっぱりと食べたいときにもぴったりのメニューです。
通常価格1067円のところ、期間中は902円に。お弁当は885円です。
・カツカレー（竹）120gロース
とんかつを楽しむためのカレーです。
通常価格1089円のところ、期間中は924円に。お弁当は907円です。
なお、お弁当にとん汁は付きません。
各種割引券・アプリクーポンとの併用不可、デリバリーは対象外です。また、券売機設置店舗では価格が異なります。
東京バーゲンマニア編集部