なにわ男子・大橋和也さん（28）が、霜降り明星・せいやさん（33）の半自伝小説『人生を変えたコント』の実写化映画で主演することが28日、発表されました。■霜降り明星・せいや、実体験を書き下ろした小説半自伝小説『人生を変えたコント』は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となった霜降り明星・せいやさんが、自身の体験を書き下ろした作品です。2024年、発売後10日間で12万部を突破し、累計15万部超えのベストセラー