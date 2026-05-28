●多くの視聴者は“あの事件”を想起する 福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』。これまで数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした異色作であり、1月クールの地上波放送を終え、FOD独占配信のseason2も全6話がそろった。「なぜseason2は地上波ではなく、配信という形を選んだのか?」その理由は、単に“地上波では扱いづらいセンセーショナルな題材だった