◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手が「３番・三塁」で出場し好機を広げた。２４年８月１４日の阪神戦（東京Ｄ）以来、約２年ぶりの３番に「久しぶりにあのテンポで野球やったなって感じがしました」と笑顔で振り返った。０―１の３回無死一、二塁。先発左腕・アルメンタからしぶとく中前に落とす安打を放ち無死満塁と好機を広げた。「当たりは良くなかった