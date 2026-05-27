きょう5月27日（水）日本テレビ系で放送した「有吉の壁 助っ人と壁を越えろ！2時間SP」内「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」は、きつね考案の「にぎりん坊やかつお」が優勝。アニメ化し、あす5月28日（木）日本テレビ系で放送の「ZIP!」にて放送！「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」は、7組の芸人がネタを披露。有吉弘行が選んだ優勝者のネタはアニメ化され、翌日の「ZIP!」内で放送するという企画。挑戦したのはチョコ