ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で、世界的人気アニメ『ブルーイ』の世界が拡大中。3月に配信された特別番組を皮切りに、この夏にかけて新コンテンツが続々登場予定だ。【動画】『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2予告編5月20日からは、『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話）の独占配信がスタート。さらに、人気ツアー舞台を映像化した『ブルーイのスペシャルステージ！』も独