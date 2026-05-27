レバレジーズは5月26日、同社が運営するエッセンシャルワーカー向けキャリア支援サービス「レバジョブ」が実施した「ブルーカラー職の将来キャリアに関する実態調査」の結果を発表した。現在ブルーカラー職に従事する724人のうち、約4割が60歳以降も現在の職種で「働き続けられると思う」と回答した一方、今後のキャリアへの不安では「加齢に伴う体力・健康への不安」が最多となった。ブルーカラー職の将来キャリアに関する実態調