農業分野での働き手不足を軽減するため、最先端の機器が開発されています。 【写真を見る】これぞスマート農業全自動ハウスでトマト収量1.7倍生活も変化「家族と過ごす時間を作れたのが一番」熊本・八代 農作業の効率化はどのように進んでいるのか。生産の現場を訪ねました。 全自動のシステム完備 熊本県八代市水島町にある池田農園。5代目の池田将宏さんが8年前に導入したのが、「オランダ式フェンロ―型ハ