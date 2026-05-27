女優・出口夏希(24)が25日に放送されたフジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に教師役として再登場し、出口のスタッフ公式インスタグラムに「帰ってきてくれてありがとう」などと歓迎の声が届いている。 【写真】大人になって戻って来た姿に「やばい」「可愛い!」の声 出口はドラマ第1期で若狭水産高校の菅原奈未を演じた。その後、高校を卒業し、第4話以降は出演していなかったが第7話から再登場。女子高生の制服姿から