【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP『dialogue』を、5月27日に配信リリースした。また、シンガーソングライター活動の本格再始動にあわせて自身のYouTubeチャンネルをあらたに開設し、全楽曲のビジュアライザーを5月27日20時に公開することが決定した。 ■パーソナルで生身のAyaseを体現したEP EP『dialogue』は、