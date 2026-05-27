いま注目の文筆家のエッセイ、小説などの創作を4号続けて掲載。今回は2496号（2026年5月20日発売）から、影山優佳さんのエッセイ連載 第2回「眠れない夜に、夢を見る。」をお届けします。なんかむずむずして、起きる。気になる、足先。感覚の正体をたどってみると、足首からつま先にかけて、バレリーナのつま先立ちのように直線的に伸びている。足首が垂直に折れて、つま先が天井を向いているはずなのに、足の甲に布団が当たる感覚