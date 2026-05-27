東京大学の先端科学技術研究センター内に設立されたシンクタンク「創発戦略研究オープンラボ（ROLES）」で、研究者らが次々と研究室を去っていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】ROLES代表の池内恵氏創発戦略研究オープンラボ（ROLES）は東大先端研に事務局を置く（先端研のXより）ROLESといえば、東大の池内恵教授が代表を務め、安全保障や外交戦略などのプロジェクトに取り組むシンクタンクだ。2020年に設立さ