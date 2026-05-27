「心華やぐデザートプレート」ホテルニューグランドは、6月1日〜7月31日の期間利用できる宿泊プラン「心華やぐ Relax Stay」を販売する。ルームサービスで届ける同プラン限定の「心華やぐデザートプレート」は、苺のシュークリームや薔薇のムースなど、見た目にも可愛らしいプチケーキと季節のフルーツを添えたパティシエこだわりの華やかな一皿となっている。飲み物には通常のルームサービスでは選べない紅茶を同プラン限定で用意