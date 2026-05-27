ホテルニューグランドは、6月1日〜7月31日の期間利用できる宿泊プラン「心華やぐ Relax Stay」を販売する。

ルームサービスで届ける同プラン限定の「心華やぐデザートプレート」は、苺のシュークリームや薔薇のムースなど、見た目にも可愛らしいプチケーキと季節のフルーツを添えたパティシエこだわりの華やかな一皿となっている。飲み物には通常のルームサービスでは選べない紅茶を同プラン限定で用意した。



「ReFaのアメニティセット」

また、滞在中に利用できる美容アイテムとしてReFaの「BEAUTECH シャンプー＆トリートメント＆ボディウォッシュ ミニボトル」と「ReFa スパタブレット 3錠」を、さらにスイートルームを選んだ人には、「ReFa HEART BRUSH」をプレゼントする。

自分磨きや女子旅、友人との旅行にもぴったりのプランで、寛ぎのひとときを過ごしてほしい考え。

［販売概要］

期間：6月1日（月）〜7月31日（金）

宿泊料金：

1名1室 1人料金（朝食付）：3万8200円〜

2名1室 1人料金（朝食付）：2万4200円〜

3名1室 1人料金（朝食付）：2万1600円〜

（すべて税・サービス料込）

問合せ：宿泊予約 045−681−1841（代） 9:00〜19:00

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp