元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子（41）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。番組で着用した衣装を投稿した。「4月の『ナゼそこ？＋』衣装です」とつづり、MCを務めたファッションコーディネートをアップした。黒のニットトップスにオフホワイトのロングワンピース姿や、淡いグレーのセットアップ姿に加え、鮮やかな黄色のロングワンピース姿なども公開。顔のアップショットではアクセサリーも披露した。ファン