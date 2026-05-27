元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子（41）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。番組で着用した衣装を投稿した。

「4月の『ナゼそこ？＋』衣装です」とつづり、MCを務めたファッションコーディネートをアップした。

黒のニットトップスにオフホワイトのロングワンピース姿や、淡いグレーのセットアップ姿に加え、鮮やかな黄色のロングワンピース姿なども公開。顔のアップショットではアクセサリーも披露した。

ファンやフォロワーからは「美しすぎて見惚れてしまいます」「美人すぎる」「日本一の美人」「可愛くて綺麗で素敵」「可愛すぎる」「益々綺麗になったね」「めちゃくちゃキレカワ」「透明感が凄すぎます」「スタイル抜群」「色気たっぷり」「ドキドキ」「ナイスコーデ」などのコメントが寄せられている。

加藤は埼玉県出身。国立音大卒業後、08年4月にフジテレビ入社。冠番組「カトパン」や、「笑っていいとも！」「めざましテレビ」などを担当し、16年4月にフジテレビ退社。フリー転向後の21年6月に一般男性との結婚を発表。23年12月に第1子となる女児出産。芸能活動を休止して育児に専念していたが、25年4月から放送を開始したテレビ東京系バラエティー番組「ナゼそこ？＋」の新MCに就任し、復帰後初のレギュラー番組となった。特技はピアノ。音楽中高の教員免許取得。166センチ。血液型O。