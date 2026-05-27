○パイレーツ12−1カブス●＜現地時間5月26日PNCパーク＞シカゴ・カブスが2021年7月以来、5年ぶりの10連敗。鈴木誠也外野手（31）は「6番・右翼」でフル出場したが、6試合連続のノーヒットに終わった。連敗脱出を目指したカブスは今季初登板の左腕ジョーダン・ウィックスを先発マウンドに送るも、先頭からストレートの四球と安打で走者を溜め、3番レイノルズに先制の2点適時二塁打。7番バルデスにも2号2ランを浴びる