価格差は関係ナシ！ デザインの好みで人気が二分化2026年3月20日、ホンダは大型プレミアムツアラー「ゴールドウイング ツアー」のカラーバリエーションを変更して発売しました。ゴールドウイングは、1975年に米国で発売された初代モデルから約50年にわたり進化を続けてきた、ホンダのフラッグシップモデルです。【画像】 王道のホワイトか上質なブラックか？ ホンダ「ゴールドウイング」最新モデル人気のカラーは？ 画像で見る