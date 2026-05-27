ロッテ・鈴木昭汰は、“勝ち試合の8回”で圧倒的な存在感を見せている。26日の広島戦は0−1の8回表に3点を奪い逆転した直後の8回裏に登板。先頭の代打・二俣翔一を2ボール2ストライクから6球目の147キロストレートでショートゴロに打ち取ると、続く代打・小園海斗を初球のストレートで遊ゴロ。簡単に2アウトとすると、最後は名原典彦を2ボール1ストライクからのツーシームで左飛に仕留め、8番から上位に回っていく広島打線を危