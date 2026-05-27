「妻は知らない」会社員が隠していたグロックとコルト都内にある手入れの行き届いた瀟洒(しょうしゃ)な一軒家を我々捜査官が訪ねたのは、いまから10年ほど前だったでしょうか。表向きは「会社員の邸宅」だったので、奥さまは刑事の訪問に大変驚かれていましたが、ご主人は警察用語で言う犯罪組織の「テコ」――組織に所属しない使い走りで、「銃器を自宅に隠し持っている」という情報が寄せられていました。「家族には言わないでほ